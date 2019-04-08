وزير داخلية إيطاليا: بيروقراطيون ومصرفيون حولوا الاتحاد الأوروبي إلى كابوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن “البيروقراطيين، مُدعّي الطيبة والمصرفيين يدفعون أوروبا نحو الهاوية”.

وفي كلمته خلال مؤتمر صحافي في ميلانو (شمال)، الاثنين، لتقديم مشروع “نحو أوروبا الحس السليم” التابع للمجموعة الجديدة في البرلمان الأوروبي مع بعض الأحزاب الأوروبية، اضاف سالفيني “نحن نعمل من أجل حلم أوروبي جديد، للإتحاد الذي يمثل كابوسًا بالنسبة لكثيرين”. وأردف “إننا نضع الأسرة، العمل، الأمن، حماية البيئة ومستقبل الشباب في المركز”.

وتابع نائب رئيس الحكومة “إننا نفعل ذلك الى جانب حركات (سياسية) بديلة”، فإن “الاتفاق بين الديمقراطيين والاشتراكيين قد دفعنا إلى هذا الوضع من عدم اليقين والنزاع”.

وأوضح سالفيني أن “أسرتنا تهدف إلى التوسع. لدينا خلافات، نظرًا لكوننا نعتمد على الهويات الوطنية”، مبينا أن “الحلم الأوروبي يعتمد على معاهدة ماستريخت، التي تقوم على اساس التوظيف الكامل والهوية، وعلى الحلم الأوروبي للبابا يوحنا بولس الثاني، الذي تحدث عن الهوية والثقافة”.

وخلص زعيم حزب الرابطة الى القول إن أوروبا “تمتلك معنى إذا كانت تعترف بالهويات والثقافات”، إما إن “كانت تتطلع إلى الأعمال التجارية والمالية فقط، فهي كابوس”.