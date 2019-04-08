الأمم المتحدة: تصاعد العنف أسفر عن نزوح قرابة ثلاثة آلاف شخص من طرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو أن تصاعد العنف في العاصمة طرابلس وحولها قد أدى في نزوح أكثر من 2800 شخص ، فروا من القتال الدائر هناك.

كما نوهت بأن “تصاعد العنف أدى إلى منع وصول الضحايا والمدنيين إلى خدمات الطوارئ وأدى إلى تضرر خطوط نقل الكهرباء”، محذرة في بيان من أن ذلك “يزيد من معاناة اللاجئين والمهاجرين المحتجزين تعسفياً في مراكز الاحتجاز في مناطق النزاع”.

كما تُذكِّر منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، “جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.”

وقالت “إن الأمم المتحدة تستمر بالدعوة إلى هدنة إنسانية مؤقتة للسماح بتوفير خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين بمن فيهم الجرحى للخروج من مناطق النزاع”، بينما “يتابع المجتمع الإنساني في ليبيا عن كثب التطورات على الأرض وقد قام بتنشيط الاستجابة الإنسانية الطارئة لمساعدة المدنيين المتضررين”.