سالفيني يدعو الحلفاء الاوروبيين لـ”صب الماء وليس البنزين” على أزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني اليوم الأثنين إن “الوضع في ليبيا مقلق وأنا أتابعه باستمرار”، مناشدا حلفاء اوروبيين، لم يسمهم، بصب “الماء على النار وليس البنزين”، على حد وصفه.

وقال سالفيني، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن حملة وتحالفات حزبه (الرابطة) للإنتخابات البرلمانية الاوروبية المقررة أواخر أيار/مايو المقبل، “نحن نتعامل مع جميع أطراف الصراع للوصول إلى طاولة حوار، يمثل كل طرف فيها جزءًا من ليبيا”.

وجدد “نحن في حوار مع جميع الأطراف المعنية ، لكن من الواضح أننا لا نستطيع أن نفعل كل ذلك بمفردنا”، وبالتالي “سيكون من المهم أن يصب الحلفاء الأوروبيون أيضاً الماء على النار وليس البنزين”.

وأشار سالفيني، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الثنائي الحالم، إلى أن “ليبيا اليوم تعاني من مشاكل، ولا يوجد فيها حتى مطار آمن”.