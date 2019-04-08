دي مايو يصف بـ”المتناقض” التحالف مع حكومات ترفض إعادة توزيع المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ووزير التنمية الإقتصادية لويجي دي مايو بـ”المتناقض”، إقامة تحالفات مع الحكومات التي ترفض إعادة توزيع المهاجرين على دول الإتحاد الأوروبي.

وفي رسالة بعثها إلى صحيفة (كورييري ديلا سيرا) نُشرت في عدد الاثنين، أشار دي مايو الى أنه مع حزب الرابطة، شريك حزبه (خمس نجوم) في الإئتلاف الحاكم، “ستظهر بعض الاختلافات لا محالة”، فـ”إنني أجد على سبيل المثال، أن من ضرب المفارقة، وهذا رأيي الشخصي، إقامة تحالف أوروبي مع تلك الحكومات التي ترفض قبول إعادة توزيع المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا”.

وأضاف وزير التنمية الإقتصادية، أنه “سيكون من التناقض التذمّر في محافل الاتحاد الأوروبي من بلد ما لأنه لا يقبل الحصص المقررة من المهاجرين، ومن ثم إبرام اتفاقيات حزبية مع الدول نفسها (أفكر في فيكتور أوربان)”، رئيس وزراء المجر “التي هي سبب حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة لدينا”،

وخلص الزعيم السياسي لحركة (خمس نجوم) الى القول “إن هذه الدول، من بين الأمور الأخرى، تتجاهلنا وتزدرينا، تنتهك القواعد وتتقلل من احترامها لإيطاليا والإيطاليين”.