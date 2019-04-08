أبو الغيط يلتقي رئيس النواب الليبي ويدعو كافة الاطراف لتجنب التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لـ”تشجيع كافة الأطراف الليبية على ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلي حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية”.

جاء ذلك خلال لقائه، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح حيث بحث معه “أخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية وسبل إنهاء الأزمة التي تمر بها ليبيا عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي، بأن “أبو الغيط جدد خلال المقابلة التزام الجامعة العربية الكامل بمرافقة الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه أن يفضي إلي تسوية متكاملة للأزمة الليبية ويفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن “المستشار عقيلة صالح عرض من جانبه لمجمل التطورات الأخيرة ورؤيته بشأنها وجدد تقديره العالي لحرص الأمين العام على الوقوف بجانب الدولة الليبية وشعبها وعلى الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.