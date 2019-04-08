المبعوث الاممي لدى ليبيا يدين الغارة الجوية على مطار معيتيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلام عن “إدانته للهجوم الجوي الذي شنته طائرة تابعة للجيش الوطني الليبي على مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة المتاح امام المدنيين”. ورأى المبعوث الاممي، في بيان أن “هذا الهجوم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر الاعتداءات على المنشآت التي يعول عليها المدنيون”.

وأضاف البيان “يأتي هذا الهجوم في سياق تصعيدٍ لأعمال العنف على الأرض في المناطق المحيطة بطرابلس وغرب ليبيا”، حيث “تعرب الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن مصير السكان المدنيين في خضم استمرار هذا التصعيد وبالذات من عواقب الاعتداء على المطار”.

ويدعو الممثل الخاص للأمين العام إلى “وقف فوري لأي عمليات جوية بغية وقف التصعيد والحد من احتمالات نشوب نزاع واسع النطاق واندلاع حرب أهلية مدمرة”، كما يدعو “جميع الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها والضغط على الأطراف لوقف تصعيد النزاع والبدء فوراً بالحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي”.