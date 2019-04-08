كونتي: الشيء الأهم الحوار مع جميع الاطراف في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو-رأى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، تعليقاً على الاحداث المتسارعة في ليبيا، أن “الشيء الاهم هو مواصلة الحوار مع كل الاطراف الليبية”، منوها بأن إندلاع الحرب الاهلية لن يخدم مصلحة الإيطاليين ولا الفرنسيين، على حد سواء

وأعلن كونتي، في تصريح للصحفيين في مدينة ميلانو مساء الاثنين، إنه أُحيط علما بآخر التطورات في ليبيا، وقال “اليوم أهم شيء هو مواصلة الحوار مع جميع الأطراف وما أوصيت به جميع الذين حاورتهم هو الانخراط في الحوار”.

وقال رئيس الوزراء “إن الإنعطاف بإتجاه النزاع العسكري المسلح يعني حربًا أهلية وتعريض السكان الليبيين لأضرار جسيمة، فالمسألة ليست مصالح الإيطاليين والفرنسيين، بل أنه يمكننا تحمل كلفة ذلك”.