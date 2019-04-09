انطلاق انتخابات حاسمة لمستقبل نتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – انطلقت في اسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، الانتخابات العامة والتي تركز على موضوع واحد وهو مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقد افتتح 10720 مركز اقتراع في أنحاء اسرائيل أمام المقترعين الذين يزيد عددهم عن 6 ملايين ناخب، على ان تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلاً.

وتخوض الانتخابات أربعون قائمة، تشير استطلاعات الرأي العام الى ان نحو ربع هذا العدد فقط سيتجاوز نسبة الحسم وهي في غالبيتها احزاب يمينية.

وتبلغ نسبة الحسم حاليا 3.25% ما يفرض على الأحزاب الصغيرة بذل جهود كبيرة لضمان تمثيلها في الكنيست.

وينظر الى الانتخابات على أنها حاسمة لمستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإن كانت استطلاعات الرأي توقعت ان يشكل الحكومة القادمة مستندا الى أصوات الاحزاب اليمينية الصغيرة.

ويعتبر الرئيس الأسبق لأركان الجيش الاسرائيلي وزعيم حزب “أزرق ابيض” بيني

حيث يتوقع حصوله على أعلى الأصوات دون تمكنه من تشكيل حكومة.

ويلزم القانون الاسرائيلي أن يحصل قائد الحزب على تأييد 61 عضوا على الأقل من الكنيست المؤلف من 120 مقعدا من اجل تشكيل الحكومة.

وتخوض الانتخابات قائمتين عربيتين يتوقع حصولهما على 11 مقعدا.

وبمناسبة الانتخابات، فرض عند منتصف الليلة الماضية وحتى منتصف الليلة طوق أمني شامل على الضفة الغربية وأغلقت المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة.