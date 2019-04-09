كونتي يهاتف السرّاج داعيا لوقف الصراع واستئناف الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من الحكومة الإيطالية إن محادثة هاتفية جرت مساء أمس بين رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السرّاج.

وعلمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من مصادر من مقر الحكومة، قصر (كيجي)، أن “كونتي بحث والسرّاج الوضع في البلاد على ضوء هجوم ضد طرابلس، الذي شنه الجنرال خليفة حفتر الأسبوع الماضي”.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد “كرر رئيس الوزراء التنديد بالعنف، وناشد بإنهاء الصراع واستئناف الحوار السياسي بين الطرفين، بغية الوصول إلى استقرار البلاد”.

وكان رئيس الوزراء الايطالي، قد رأى في تعليق على الاحداث المتسارعة في ليبيا، من ميلانو مساء أمس، أن “الشيء الاهم هو مواصلة الحوار مع كل الاطراف الليبية”، منوها بأن إندلاع الحرب الاهلية لن يخدم مصلحة الإيطاليين ولا الفرنسيين، على حد سواء.