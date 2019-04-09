الأمم المتحدة: ليبيا تجازف بحرب شاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك – عاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للدعوة مجدداً إلى “الإنهاء الفوري” للعمليات العسكرية في ليبيا، التي أجبر فيها آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم جنوب طرابلس، حيث يشتد القتال ضراوة.

ووفقًا لبيان للمتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، حث غوتيريس على وقف التصعيد “لمنع قيام حرب شاملة”، بين قوات الجنرال خليفة حفتر وقوات المجلس الرئاسي في طرابلس.

المسؤول الأممي الأول، الذي كان الأسبوع الماضي في مهمة بليبيا، حيث استُقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج أولاً، ثم من قبل المشير خليفة حفتر في بنغازي، أكد أنه “لا يوجد حل عسكري للصراع”، واختتم مناشداً “جميع الأطراف المعنية أن تلتزم بإجراء حوار فوري للتوصل إلى حل سياسي”.