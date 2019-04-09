وزير الداخلية الإيطالي: لا تسامح مع المافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه “بفضل وكالات إنفاذ القانون ومحققينا، ترسل عملياتنا الأمنية إشارة واضحة إلى أسر المافيا: لا تسامح مطلقًا، والدولة أقوى منكم”.

جاء هذا تعليقا على عملية تمت اليوم الثلاثاء ضد مافيا إندرانغيتا، اشتملت على أكثر من ثلاثين عملية اعتقال، نسقها مكتب نيابة مكافحة المافيا في محافظة كاتانزارو (مقاطعة مالابريا ـ جنوب)، ونفذتها قوات شرطة فيبو فالنتيا.

ووفقا لمصادر أمنية، فقد “قامت شرطة فيبو فالنتيا إثر تحقيقات جرت بالتعاون مع قيادة شرطة كاتانزارو، ووحدة العمليات المركزية، بتنسيق المدعي العام المناهض للمافيا في كاتانزارو، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، بتنفيذ أمر حجز وقائي ضد أشخاص عديدين، بتهمة المسؤولية بشكل أو بآخر، بأنشطة إجرامية مافيوية”.

وخلصت المصادر الى القول إن هذه الجرائم، “تتنوع بين الابتزاز، التخريب والسرقة، التي يفاقمها الأسلوب المافيوي لإنتهاجها”، فضلا عن “حيازة وحمل أسلحة ومتفجرات غير قانونية، وإلحاق أضرار بالممتلكات، تداول سندات عقارية مزيفة وتجارة وترويج المخدرات”.