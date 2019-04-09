مصادر لـ آكي: ترجيح عرض الحكومة الفلسطينية الجمعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أداء الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة المقبل او السبت على أبعد تقدير.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للانباء، إنه “بعد إنهاء المشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني، بدأ أمس الإثنين، الحديث عن الاسماء المتوقع انضمامها الى الحكومة الجديدة”.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن “5 فصائل فلسطينية أبلغت اشتيه قرارها الانضمام الى حركة (فتح) في الحكومة الجديدة، التي ستضم أيضا شخصيات مستقلة من خارج اطر الفصائل الفلسطينية”.

ولفتت المصادر الى ان الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين ابلغتا اشتيه اعتذارهما عن المشاركة في الحكومة.

ولم يعرض اشتيه على (حماس) او الجهاد الاسلامي الانضمام الى حكومته التي ستخلف حكومة رامي الحمد الله.

وتنتهي يوم الأحد المهلة الممنوحة بموجب القانون لأشتيه من اجل تشكيل الحكومة وهي 5 اسابيع.

وقالت المصادر إن “اشتيه شرع بالتشاور مع الرئيس محمود عباس بشأن الأسماء المتوقع انضمامها الى الحكومة، وحال الانتهاء من المشاورات ستصدر الحكومة بموجب مرسوم رئاسي بسبب غياب المجلس التشريعي الفلسطيني”.