بلحيكا تدعو لاجتماع قمة مصغر لتنسيق العمل بشأن بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئاسة الوزراء البلجيكية عن استضافة اجتماع تنسيقي لزعماء بعض الدول المجاورة لبريطانيا (على الجانب الآخر من بحر المانش) لبحث تطورات انسحاب الأخيرة من الاتحاد (بريكست)، وذلك قبل موعد القمة الاستثنائية المقررة يوم غد.

وأشارت مصادر بلجيكية مطلعة إلى أن الاجتماع الذي سيعقد قبل ساعات من القمة الاستثنائية، يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الأكثر تأثراً ببريكست.

وستشارك في اللقاء كل من السويد، الدانمرك، هولندا، فرنسا وجمهورية ايرلندا على مستوى الزعماء.

وأشارت المصادر نفسها أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لن تحضر اللقاء، بسبب انشغالها بالحديث أمام برلمان بلادها قبل حضور اجتماع القمة الاستثنائية مساء غد في بروكسل.

وأوضحت المصادر أن “الأمر يتعلق باجتماع سياسي تنسيقي يتمحور حول التعامل مع المشاكل العملية التي ستواجهها بلادنا في حالة بريكست بدون اتفاق”.

وبالرغم من أن سيناريو انسحاب بريطانيا يوم 12 أيريل الحالي، بدون اتفاق، يبتعد شيئاً فشيئاً، إلا أن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، يسعى إلى مخططات مشتركة تتعامل مع كل الاحتمالات.

وحرصت المصادر على التأكيد أن تنظيم الاجتماع يتم بعلم رؤساء المؤسسات الأوروبية وأنه سيتم في مبنى رئاسة الاتحاد وليس في أحد المباني التابعة للحكومة البلجيكية.

وتأمل بلجيكا تنسيق الجهود مع باقي الدول بشأن عمليات المراقبة على الحدود وضبط حركة الأفراد والبضائع والتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات العابرة للمانش.

ونفت المصادر البلجيكية أن نية للسلطات في البلاد في الإيحاء بأنها تفضل سيناريو انسحاب بريطانيا بدون اتفاق.