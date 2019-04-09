مسؤول إيطالي: تدهور الوضع الليبي قد يؤدي لزيادة تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول إيطالي أن تدهور الوضع الليبي من المحتمل أن يؤدي الى زيادة تدفقات الهجرة.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، تحدث الرئيس السابق لديوان وزارة الداخلية والمدير الحالي للمجلس الإيطالي للاجئين (CIR) ماريو موركوني، عن العواقب “المقلقة لليبيا التي توشك على الإنجراف نحو الحرب الأهلية”، مبينا أن “الإضطرابات الليبية تضع إيطاليا على المحك، لا من الناحية الاقتصادية فقط”، لكن “من وجهة النظر السياسية والإنسانية أيضا”.

وأشار موركوني الى أن “الوضع في تدهور ويجب علينا أن نعد أنفسنا لاحتمال زيادة عدد المهاجرين المغادرين نحو بلادنا”، وفي الوقت نفسه “يجب أن نبدي استعدادنا، كما نفعل في الـ(Cir) أصلا”. وأردف “آمل أن تدرك بروكسل الحاجة إلى نهج مشترك على هذا الصعيد”، فـ”في المشهد الليبي، لا يوجد مهاجرون يكابدون معاناة قوية وحسب، بل مدنيون أيضًا”.

وتساءل المسؤول الإطالي، “هل يكفي أن تغلق إيطاليا موانئها؟ بالتأكيد لا”. وأردف “من ناحية أخرى، فإن هذا المبدأ لا يصمد تحت أي ظرف من الظروف، لأنه لا يوجد أي إجراء إداري لإغلاق مزعوم للموانئ”، كما “يجب إنقاذ الناس في عرض البحر بلا شك”، ومن “الواضح أنه يجب التحكم بالتدفقات لاحقاً، من خلال محاولة العمل مع البلدان التي تشهد حروبا، ومحاولة إقناعها بالحاجة إلى الحوار السياسي”.

ووفقًا لموركوني، فإن “المشكلة الليبية لم تحظ باهتمام كبير، في الوقت الذي تمتلك فيه بلادنا مصالح استراتيجية واقتصادية هناك”. وخلص إلى القول إنه “تم في السياق الليبي إقامة شبكة من العلاقات من الناحية السياسية”، والتي “انهارت الآن بالكامل”.