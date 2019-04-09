الترويكا تدعو النظام السوداني الاستجابة لمطالب الشعب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت دول مجموعة (الترويكا)، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، أن “الطلب للتغيير السياسي من شعب السودان الشجاع والصامد أصبح أكثر وضوحاً و قوة” منذ إندلاع الإحتجاجات في كانون الاول/ديسمبر 2018، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الشدة و الدعم الشعبي في يوم 6 نيسان/أبريل الجاري و مازالت في زيادة.

وقالت الترويكا في بيان اليوم الثلاثاء أنه “حان الوقت لكي تستجيب السلطات السودانية لهذه المطالب بطريقة جادة و بمصداقية”، والتي تكمن في “الإنتقال لنظام سياسي شامل يتمتع بشرعية أكبر. على السلطات السودانية الإستجابة و تقديم خطة ذات مصداقية لهذا الإنتقال السياسي”. وحذرت من “ان الفشل في تحقيق ذلك يحمل مخاطر التسبب في المزيد من عدم الإستقرار، وتتحمل القيادة السودانية مسؤولية جسيمة لتجنب مثل هذه النتيجة”.

كما دعا بيان الترويكا السلطات السودانية إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ، وإزالة جميع القيود المفروضة على الحريات ، ورفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي موثوق في بيئة مواتية مع جميع الجهات الفاعلة السودانية الرئيسية كأساس له هدف الانتقال السياسي والاقتصادي إلى نوع جديد من السودان، يتم فيه احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتي يمكن أن تضع حداً للصراعات والفساد الذي ابتلت به البلاد”.

وأكد البيان أنه “إذا اتخذت السلطات السودانية هذه الخطوات ، فإن الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) ستدعم هذه العملية السياسية ويمكن أن تعمل في الوقت المناسب للمساعدة في حل بعض التحديات الاقتصادية الطويلة الأجل التي يواجهها السودان”. وأردف البيان”هذه لحظة محورية لمستقبل السودان. وإن القرارات التي تتخذها السلطات السودانية الآن، في حوار شامل، سيكون لها تأثير كبير على حياة 40 مليون سوداني و على إستقرار المنطقة”، حاثاً “السلطات السودانية و المعارضة على تحمل مسؤولياتها.”