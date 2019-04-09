عباس، معقبا على الانتخابات الاسرائيلية: يدنا ممدودة للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إن السلام مصلحة للفلسطينيين والاسرائيليين وإنه يأمل عودة الاسرائيليين الى طاولة المفاوضات، في اشارة الى الانتخابات الاسرائيلية التي تجري اليوم.

وقال عباس، خلال افتتاحه قسم علاج أمراض الدم والأورام في المستشفى الاستشاري العربي، في رام الله اليوم الثلاثاء، “إذا قبلوا أن نسير حسب الشرعية الدولية فأيدينا ستبقى ممدودة من أجل الوصول إلى سلام، وإذا لم يريدوا فنحن هنا باقون، نحن هنا صامدون، نحن هنا مطالبون بحقنا حتى نحصل على هذا الحق ان شاء الله في اقرب وقت ممكن”.

وأضاف “نحن نتابع كل شيء يحدث في العالم، وبالذات ما يجري عند جيراننا، وكل ما نأمله أن يسيروا في الطريق الصحيح للوصول إلى السلام”.

وتابع “ليفهموا أن السلام مصلحة لنا ولهم وللعالم أجمع، وبالتالي ليأتوا الى طاولة المفاوضات، وأيدينا دائماً ممدودة للمفاوضات ولكن لن نفرط بحقوقنا”.

وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه لخطة السلام الامريكية المعرةفة باسم “صفقة القرن”، وقال “لن نقبلها مهما كانت، رفضناها لأنها تتجاوز حقوقنا التي شرعتها لنا الشرعية الدولية”.