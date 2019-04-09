الرئيس الايطالي يزور مخيم الزعتري ويثمّن جهود الاردن في إستقبال اللاجئين السوريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عمّان- ثمّن رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجيو ماتاريلا، خلال زيارة لمخيم الزعتري الثلاثاء، بجهود الأردن التي “تحظى بإعجاب إيطاليا لاستقبالها السخي للاجئين السوريين ولغيرهم من الجنسيات بناء على خبرة على مدى العقود الأخيرة”.

ووصل الرئيس الإيطالي إلى المملكة الاردنية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني، كما يلتقي رئيس الوزراء عمر الرزاز، حسبما أفادت وكالة الانباء الأردنية الرسمية.

وقال ماتاريلا خلال جولته للمخيم على أبواب مدينة المفرق (شمال شرق الأردن)، المحطة الاولى للزيارة، إن هذا “يندرج ضمن دور المملكة الهاشمية، التي تعد منطقة صفاء وتضامن ومرجعية أساسية في الشرق الأوسط”، واصفا مخيم الزعتري بـ”التجربة الاستثنائية ومثال على كيفية إدارة مخيمات للاجئين”. وجدد ماتاريلا “التزام إيطاليا بمواصلة الدعم والتضامن مع الأردن”، معربا عن الأمل بأن تتمكن روما من تكثيف مساعدتها في هذا المجال.

يستضيف مخيم الزعتري حوالي 80 ألف لاجئ من سورية، 56% منهم من القصّر، يمكنهم الاستفادة من وجود 32 مدرسة، مجهزة أيضًا بأدوات تكنولوجيا المعلومات.