توسك يقترح منح بريطانيا تأجيلاً إضافيا لبريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اقترح رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، منح بريطانياً تأجيلاً إضافياً لعملية انسحابها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

جاء هذا الاقتراح في رسالة الدعوة التي أرسلها توسك اليوم لزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، الذين سيجتمعون مساء غد في بروكسل لتدارس آخر تطورات أزمة بريكست.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، قد بعثت برسالة الأسبوع الماضي إلى توسك، طلبت فيها تأجيلاً إضافياً لبريكست حتى غاية شهر حزيران/يونيو 2019.

ويرى توسك أن الرسالة البريطانية تتضمن عناصر تسمح بالنظر بطلب التأجيل خاصة لجهة تصميم لندن على الانسحاب بصورة منظمة، والعمل على الحصول على توافق الآراء داخل مجلس العموم للتوصل لهذا الهدف، بالإضافة إلى الاستعداد لتنظيم انتخابات أوروبية.

وعلل رئيس الاتحاد وجهة نظره بضرورة تجنب المخاطر التي يشكلها بريكست بدون اتفاق على الشركات والأشخاص عبر ضفتي المانش.

وجاء في رسالة توسك: “أثق أننا سنواصل بذل قصارى جهدنا لتجنب هذا السيناريو، لذلك أقترح النظر في طلب رئيسة الوزراء غداً”.

وأقر المسؤول الاتحاد الأوروبي بأن حالة الانقسام العميقة داخل مجلس العموم البريطاني تلقي بظلال سيئة على مصداقية لندن، منوها بـ”إن منح هذا التمديد سيزيد من خطر وجود سلسلة من التمديدات الإضافية، الأمر الذي يعرقل عمل المؤسسات”، وفق كلامه.

ولكنه عاد وأكد أن فشل الدول الـ27 في الاتفاق على مدة التمديد ستؤدي إلى المخاطرة بخروج بريطانيا بدون اتفاق.