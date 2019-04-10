عريقات: الناخب الاسرائيلي صوت على عدم انهاء الاحتلال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الانتخابات الاسرائيلية أظهرت ان الناخب الاسرائيلي صوت على عدم إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال عريقات في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، إنه “حسب النتائج الأولية للانتخابات يبدو ان الناخب الاسرائيلي قد صوت للمحافظة على الوضع القائم، لقد صوتوا على عدم إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، صوت الناخب الاسرائيلي للتفرقة العنصرية والابرثايد”.

وأضاف عريقات أن “هناك فقط حوالي 14مقعد من الـ120 يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود 1967″، في اشارة الى 10 نواب عرب و4 نواب من حزب ميرتس اليساري.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الاسرائيلية اظهرت تقدم حزب “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو وكتلة اليمين في اسرائيل.

واستنادا الى ما سلف ذكره، فقد بان أن من شبه المؤكد أن نتنياهو سيشكل الحكومة القادمة.