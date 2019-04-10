محللة سياسية إيطالية: غياب موقف واضح لبلادنا من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت محللة سياسية إيطالية إن “من المؤكد أننا لم نر لحد الآن موقفاً واضحاً من جانب إيطاليا”، إزاء ما يحدث بليبيا. في إشارة الى هجوم قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس الغرب.

وأضافت الخبيرة بالشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كلاوديا غاتسيني، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه “منذ المؤتمر الذي عُقد في باليرمو، أظهرت إيطاليا علامات انفتاح قوي تجاه (الجنرال خليفة) حفتر، لكن دون دعمه علنًا”.

ورأت غاتسيني، أن إيطاليا لم تكن الدولة الوحيدة التي “تفاجأت” بالهجوم على العاصمة الليبية، الذي شنّه رجل طبرق القوي. موضحة أن “جزءاً من هذا الصمت الإيطالي ربما تمليه أيضًا، الثقة بأن مفاوضات الأمم المتحدة الشهر الماضي لمحاولة التوصل لاتفاق بين حفتر والسراج، يمكن أن تسير على ما يرام”.

وأشارت خبيرة (ICG) إلى أنه، استنادا لما سلف ذكره، فإن “إيطاليا وغيرها من البلدان كانت تظن بأن التحذيرات الأمريكية الموجهة إلى المشير حفتر، من شأنها أن توقف تقدمه”. واختتمت بالقول “لكن هذا الأمر لم يحدث”.