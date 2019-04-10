إيطاليا: اعتقال 24 شخصاً وطرد 126 بتهمة الإرهاب عام 2018

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن قوات الشرطة اعتقلت خلال عام 2018، 24 شخصاً بتهمة الإنجراف نحو بيئات الإرهاب والتطرف الديني.

وفي تقرير تضمّن معطيات أمنية عن عام 2018، صدر اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ167 لتأسيس الشرطة الإيطالية، جاء أنه “تم إبعاد 126 شخصًا اعتبروا خطيرين على الأمن القومي الإيطالي”.

وذكر التقرير الأمني أن “23 من عمليات الطرد، تمت تنفيذاً لتدابير أصدرها وزير الداخلية لأسباب تتعلق بأمن الدولة، 84 من مراسيم صادرة عن المحافظ، 17 استنادا لإجراءات أمرت بها السلطة القضائية، إجراء واحد بإعادة قبول وفقا لقواعد دبلن، ورفض دخول على الحدود، لإعتبار الشخص غير مقبول في بلدان شنغن بسبب مؤشرات خطورة اكتشفت ضده”.

وقال التقرير إنه “نُفذت أيضًا خدمات مراقبة نظمتها لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب، تستهدف رصداً فاعلاً لبيئات التطرف، بغية دمج فعالية الخدمات الوقائية”، واختتم لافتا الى أن “المبادرات الأمنية شملت أيضا محطات السكك الحديدية والنقل العام، وكذلك المطارات ومَحاور النقل البحري”.