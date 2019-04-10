اتحاد نفطي دولي: لا توقف لأنشطة شركة النفط الوطنية الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – قال اتحاد نفطي دولي إن أنشطة شركة النفط الوطنية الليبية لن تتوقف.

وفي معرض إحاطته عن فحوى المحادثات الهاتفية التي أجراها صباح اليوم الأربعاء مع مسؤولي شركة النفط الوطنية الليبية (Noc) في طرابلس، أضاف رئيس فرع إيطاليا للاتحاد الدولي لقطاع النفط (FEDERPETROLI) ميكيلي مارسيليا، أن “الشركة الليبية أكدت أن الآبار كلها ما تزال تستمر بالإنتاج، ولا يوجد أي توقف”.

وذكر مارسيليا في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن استمرار الإنتاج النفطي الليبي مستمر “في مجال استخراج الغاز والنفط على حد السواء”. واختتم بالقول “لذلك، فإن موظفي الـ(Noc) يواصلون عملهم في الحقول النفطية”.

يذكر أن (FEDERPETROLI) هو اتحاد نفطي مستقل يجمع الشركات العاملة في قطاع الطاقة.