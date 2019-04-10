البرلمان الأوروبي يدعو لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رؤساء المجموعات البرلمانية في الجهاز التشريعي الأوربي على ضرورة عدم السماح لأزمة بريكست بشل عمل مؤسسات الاتحاد والتأثير سلباً على حياة المواطنين.

وأشار رؤساء المجموعات البرلمانية في بيان صدر بعد اجتماعهم اليوم إلى أن وضع حد لحالة عدم اليقين السائدة حالياً بشأن بريكست.

ورحب البرلمانيون الأوروبيون بالإشارات الإيجابية القادمة من لندن نتيجة الحوار بين الأحزاب المختلفة هناك.

ولفت البيان النظر إلى إمكانية منح تأجيل لبريكست، حسب طلب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ولكن “يتعين على الطرف البريطاني أن يعي مسؤولياته”، حسب النص.

وشدد رؤساء المجموعات البرلمانية على ضرورة أن تشارك بريطانيا في الانتخابات، في حال تمت الموافقة على التمديد، منوهين بالواجبات التي يتعين على بريطانيا احترامها خاصة لجهة تماسك السوق المشتركة.

وختم رؤساء المجموعات البرلمانية الأوروبية كلامهم بالقول: “يجب ألا تصرف أزمة بريكست النظر عن أهمية التحديات الأخرى التي يواجهها الاتحاد الأوروبي”.

ويؤيد البرلمانيون الأوروبيون فكرة تأجيل بريكست لفترة يتم الاتفاق عليها بين بروكسل ولندن، ولكنهم يشددون على أن الأمر يجب ألا يؤدي لتمديدات متوالية.

وكان العديد من البرلمانيين البريطانيين المتشككين بأوروبا، قد أكدوا أنهم مستعدون لنسف عمل البرلمان الأوروبي من الداخل لو فًرض عليهم البقاء في الاتحاد.