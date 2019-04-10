إيطاليا: اعتقال 173 مهرباً ومصادرة 314 قارب هجرة عام 2018

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن عام 2018 تميّز بانخفاض حاد في عدد المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى السواحل الإيطالية.

وذكر تقرير تضمّن معطيات أمنية عن عام 2018، صدر الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ167 لتأسيس الشرطة الإيطالية، أنه “اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، بلغ عدد المهاجرين الذين عبروا منطقة وسط البحر المتوسط ​​للوصول إلى إيطاليا 233701″، أي “بإنخفاض بنسبة 80.42٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017”.

وقال التقرير الأمني إن “إيطاليا تأثرت بشكل أساسي بتدفقات الهجرة من ليبيا (12977 شخصاً) وتونس (5607) الذين اتجهوا نحو صقلية”، بينما “وصل من تركيا 2448 مهاجراً، ومن اليونان 1320، قاصدين بالمقام الأول مقاطعتي پوليا وكلابريا (جنوب)”، كما “وصل من الجزائر 1012 مهاجراً إلى جزيرة سردينيا”.

وأشار التقرير الى أن “إجراءات إنفاذ القانون ضد المنظمات الإجرامية التي تدير عمليات تهريب المهاجرين عن طريق البحر، استمرت خلال عام 2018″، فـ”في الساعات التي تلت الرسوّ مباشرة، ألقي القبض على 173 شخصًا، بينهم مهربون، منظمون ومختصون بجمع المعلومات”، كما “تمت مصادرة 314 قارباً”.

ولفت التقرير الى أن “مكاتب الهجرة التابعة لمراكز الشرطة أجرت 17906 عملية إعادة لمواطنين أجانب من خارج وداخل الاتحاد الأوروبي، طُردوا أو أُبعدوا عن التراب الوطني الإيطالي”، وأن “من بينهم 23 أجنبيا طُردوا لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو لتأييدهم للتنظيمات الإرهابية”.

وخلص التقرير الى القول إن “من بين الأشخاص الـ7015 الذين أعيدوا إلى أوطانهم، تمت مرافقة 3473 (حوالي 49.5٪) إلى بلدانهم، من قبل عناصر مختصين في الشرطة، 1340 عبر رحلات مبرمجة على متن سفن و2133 من خلال رحلات جوية”.