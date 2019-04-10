تاياني: الليبيون يشتكون من المواقف الاوروبية المختلفة حيال أزمتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إلى أن الليبيين يطالبون بموقف أوروبي موحد حيال مايجري في بلادهم.

وقال تاياني في تصريح للصحفيين، على هامش ندوة في بروكسل حول الانتخابات الأوروبية المقررة نهاية الشهر المقبل، “يبدو لي أن مواقف فرنسا وإيطاليا ليست هي نفسها فيما يتعلق بليبيا. عند زيارتي لهم، الليبيون إشتكوا من المواقف الأوروبية المختلفة. لا يبدو لي أن أوروبا تلعب دورًا قياديًا في الشأن الليبي، بينما عليها بالأحرى أن يكون لها وجوداً أكبر وأن تتحدث بصوت واحد”.

واضاف رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي “أعرف أن هناك الموقف الرسمي على لسان فيديريكا موغيريني، لكن هناك أيضاً هناك مصالح متباينة. دعونا نتذكر أن الفوضى اندلعت في ليبيا بعد أن أسقط الفرنسيون والانجليز والامريكان نظام القذافي”.

وقال تاياني “كان ذلك خطأ، لأنه بعد القذافي، حتى لو أنه لم يكن بطلًا في مجال الديمقراطية، فقد تردى الوضع”. وأردف “بإسقاط القذافي جلبنا إلى ليبيا تنظيم داعش والإخوان المسلمين والحرب الأهلية”. وجدد “هناك مواقف ومصالح مختلفة، بينما ينبغي أن تكون أوروبا أكثر وحدة” حيال الازمة الليبية .