حكومة الوفاق الليبية: الرئيس التونسي يبدي رفضه القاطع للعدوان على طرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعرب، في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس فائز السراج اليوم الأربعاء، عن “رفض بلاده القاطع للعدوان” على طرابلس.

واشار المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق إلى أن المكالمة الهاتفية تناولت تداعيات العدوان على العاصمة، الذي “يزعزع الاستقرار ويهدد حياة المدنيين”، حيث دعا السبسي “القوات المعتدية إلى الوقف الفوري للعدوان والعودة إلى مواقعها السابقة”.

من جانبه أعرب السراج عن “شكره للرئيس السبسي ولموقف تونس الشقيقة مؤكداً العزم على مقاومة هذا العدوان بكل قوة”.