ماي: نريد ترك الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقرت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي أن برلمان بلادها غير قادر حالياً على تمرير اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وكانت ماي تدلي بتصريحات لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة الأوربية الاستثنائية المخصصة لبحث تطورات أزمة بريكست اليوم في بروكسل.

وأشارت المسؤولة البريطانية إلى تصميم بلادها على ترك الاتحاد بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت أنها تحتاج لمزيد من الوقت لتواصل حوارها مع الأحزاب المعارضة في بلادها للتوصل إلى هذا الهدف، فـ”نريد أن يتم الانسحاب بأفضل طريقة ممكنة”، وفق كلامها.

وكانت ماي قد طلبت من الأوروبيين تمديداً إضافياً لبريكست حتى 30 حزيران/يونيو القادم، وهو ما سيبحثه زعماء الدول الـ27 اليوم بعد الاستماع إليها.

إلى ذلك، أكد العديد من زعماء الدول على انفتاحهم على إمكانية التمديد شريطة ألا يتحول الأمر إلى مصدر مساومة من قبل بريطانيا.

ويتوجه الأوروبيون، حسب مصادر مطلعة، إلى منح تمديد قصير الأمد لماي، بشرط ألا يتم فتح باب التفاوض مع لندن حول العلاقات المستقبلية إلا بعد توقيع اتفاق الانسحاب.

وكان البرلمان البريطاني قد رفض لثلاث مرات متتالية اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي مع نظرائها في الدول الـ27 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أدى إلى حدوث استعصاء في ملف بريكست.

وكان يوم 29 آذار/مارس الماضي هو الموعد الأصلي المحدد لبريكست قبل أن يمنح الأوروبيون تمديداً للندن التي لم تنجح حتى الآن في الاستدلال على باب الخروج.