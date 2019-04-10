ماكرون يصعد اللهجة تجاه ماي: لا لتمديد طويل الأمد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن قناعته، بأن أي حديث عن تمديد أمد المادة 50 الناظمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست)، يجب أن يستند على مبادئ واضحة.

وكان ماكرون يدلي بتصريحات صحفية لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية الاستثنائية المخصصة لبحث تطورات أزمة بريكست اليوم في بروكسل.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للشعب البريطاني، فـ”هم اختاروا ترك الاتحاد ولا يعود لنا معارضة الأمر أو العمل على وقفه”، على حد قوله.

وأشار إلى أن أي طلب تمديد يجب أن يستند إلى مشروع وخطة واضحين، وقال: “حان وقت الاختيار، سنستمع إلى رئيسة الوزراء البريطانية، فلا شيء مكتسب بعد”. وشدد ماكرون على رفضه لفكرة منح بريطانيا تمديداً طويل الأمد.

وبرى الرئيس الفرنسي أن أمام الاتحاد الأوروبي الكثير من العمل والتحديات وأن عليه يأن ينجز ما سماه “نهضة أوروبية”، رافضاً أن يقف ملف بريكست عثرة في الطريق.

وكان العديد من زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد قد أظهروا انفتاحاً على طلب تأجيل بريكست، مع التركيز على ضرورة معرفة الخطوات التي تريد رئيسة الوزراء البريطانية اتخاذها في المستقبل.

وكانت ماي قد طلبت من الأوروبيين تمديداً حتى 30 حزيران/يونيو المقبل