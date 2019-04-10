مسؤول إيطالي يدعو لدور قيادي لبلاده مع الشركاء الغربيين بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الايطالية، رافاييلي ڤولبي اليوم الاربعاء، عن الامل في عمل دبلوماسي متعدد الأطراف، بقيادة بلاده، لتجاوز الازمة الليبية.

وطالب ڤولبي (الذي ينتمي لحزب الرابطة، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم) في مذكرة بـ”دور قيادي لإيطاليا بين الشركاء الأوروأطلسيين، تحت مظلة الأمم المتحدة ، في الدفع تجاه إجراءات تحقيق الاستقرار والتعاون الاقتصادي والتنموي يتم طرحها على جميع الجهات الفاعلة في ليبيا”.

ووفق وكيل وزارة الدفاع، فإن “التواجد الايطالي في تلك المناطق وفي مياه البحر الأبيض المتوسط كان دائماً موضع تقدير، ونآمل في عمل دبلوماسي قوي متعدد الأطراف في أقرب وقت”.