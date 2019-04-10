تاياني يطالب بالوضوح بشأن بريكست ويحذر من العبث بالديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، كلاً من بريطانيا والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل على إزالة الغموض السائد حالياً بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وكان تاياني يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بعد لقاءه بزعماء الدول الأعضاء الذين يعقدون قمة استثنائية في بروكسل اليوم، خُصصت لبحث إمكانية تمديد بريكست.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، قد طلبت تمديداً إضافياً لغاية 30 حزيران/يونيو القادم لتتمكن من الحصول على أغلبية داخل برلمان بلادها لتأمين انسحابا سلس من التكتل الموحد.

ورأى تاياني أن على البريطانيين أن يقدموا مخططاً واضحاً بشأن ما يريدون فعله، سواء كانوا الأمر يتعلق بالمصادقة على اتفاق الانسحاب، تنظيم انتخابات داخلية جديدة، أم التراجع عن بريكست.

أما الدول الـ27، فعليها، حسب تاياني الحرص والتعامل مع الطلب البريطاني بجدية والتصرف بوضوح، مشيراً إلى ضرورة عدم الموافقة على تمديد بريكست مجاناً.

ولفت تاياني الانتباه إلى أن التمديد لفترة طويلة يستدعي مشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية، وقال: “حذار من العبث بالديمقراطية ومن تحويل البرلمان الأوروبي إلى مسرح مهرجين”.