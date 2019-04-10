البرلمان الأوروبي: الحزب الشعبي والليبراليون يعارضون عودة نواب بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر مصدر مطلع في الحزب الشعبي (المسيحيين الديمقراطييين)، أكبر المجموعات في البرلمان الأوروبي، عن شعور أعضاءها بالقلق تجاه احتمال مشاركة بريطانيا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

ومن المتوقع أن تشارك بريطانيا في الانتخابات البرلمانية القادمة لو تمت الموافقة خلال القمة الأوروبية اليوم على تأجيل خروجها من الاتحاد (بريكست).

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذا القلق ينسحب أيضاً على المجموعة الليبرالية، ثالث المجموعات، إذ يعتقد الجميع هنا أن عودة البرلمانيين البريطانيين، ستعيد رسم المشهد السياسي الأوروبي القادم.

وتتمحور مواطن قلق هاتين المجموعتين حول أمكانية أن ترسل بريطانيا مجموعة كبيرة من النواب التابعين لحزب العمال، وهم ينضون تحت راية المجموعة الاشتراكية، “ما يعني رفع قدرة هذه المجموعة على التأثير في الفترة القادمة على حساب الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين”، حسب كلامه.

وكان رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد ويبير، قد أكد أكثر من مرة على ضرورة التعامل بحزم من ملف خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، معرباً عن قلقه مما يراه تراخياً من قبل العواصم الأوربية.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب لندن وكذلك عواصم الدول الـ27 بالوضوح ليستطيع تنظيم عمله في الفترة المقبلة وعدم السماح لقضية بريكست بشل مؤسسات الاتحاد.