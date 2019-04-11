رئيس وزراء إيطاليا: الإطار الاقتصادي معقد لكن لا تقشف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي “نحن نواجه إطارًا اقتصاديًا معقدًا”، يكون “من الخطأ فيه الانجرار نحو منطق التقشف الذي قد يؤدي إلى عواقب أشد”.

وفي تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، على هامش القمة الأوروبية بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، أضاف رئيس الحكومة الإيطالية أنه “في الربع الأول من العام الجاري، تظهر إيطاليا أداءً واعداً”. وعلى أية حال “نحن ندرك تمامًا أنه لا يزال هناك العديد من المخاطر السلبية على وثيقة الاقتصاد والمالية”، ولهذا السبب “اعتمدنا على تقديرات متحفظة تماشيا مع الحسابات العامة”.

واستدرك رئيس الوزراء القول “لكن الاقتصاد يحتاج إلى محفزات، وهذا هو الغرض من المرسومين القانونيين الجاهزين لدخول حيّز التطبيق”، أولهما عن “إعادة فتح مواقع العمل المتوقفة، الذي يتنظر نشره في الصحف الرسمية”، وثانيهما “تفعيل مرسوم التنمية الذي سيبدأ العمل به في الأيام المقبلة”.