جامع روما الكبير ينظم مؤتمراً عن الحوار الديني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ينعقد اعتبارا من صباح اليوم الخميس مؤتمر “المشاركة في المجتمعات” في جامع روما الكبير، والذي من المقرر أن يستمر حتى الساعة الخامسة عصراً تقريباً.

وقال بيان للمركز الثقافي الإسلامي التابع لجامع روما، إن تنظيم المؤتمر يندرج ضمن مشروع “أفق”، الرامي الى “منع الإرهاب والتطرف من خلال الرواية المضادة”، والذي “ينسقه الاتحاد الإسلامي الإيطالي (Cii)”.

وذكر البيان أن هدف المؤتمر هو “خلق تآزر بين المشاركين في المشروع وأصحاب المصلحة (المجتمع المدني والمؤسسات والخبراء والمجتمعات الدينية) على أساس مبدأ “تحقيق الهدف ليكون مثالاً يقتدى به”، من أجل “وضع اللمسات الأخيرة على أهداف وأساليب البحث المستمر، جمع المعلومات وتطوير الممارسات التي تهدف إلى إثراء وتعزيز أهمية وتأثير المشروع”.

وقال منظمو الحدث، “إن قرار تنظيم المؤتمر في جامع روما، كونه مكاناً للحوار والتعليم دائما، يستند إلى الحاجة للاستماع إلى أصوات المجتمعات، وكذلك التعامل مع أهم أصحاب المصلحة الملتزمين بالموضوع”.

وينطوي البرنامج على تحية أولية من قبل سكرتير المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، عبد الله رضوان، ورئيس الاتحاد الإسلامي الإيطالي مصطفى حجراوي.

يترأس الجلسة عضو اللجنة الاستشارية للمشروع السالف الذكر ماسيمو كوتسولينو، بينما سيكون الحديث لكل من الإمام صلاح رمضان السيد من جامع روما، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية نويمي دي سينيي، مدير المكتب الوطني للحركة المسكونية والحوار بين الأديان التابع لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الأب جوليانو سافينا.

وخلص البيان الى القول إن “تقديم الاستنتاجات سيتم من قبل مدير مركز الدراسات المغاربية ـ المغرب، مصطفى المرابط، والأمين العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة – بروكسل، خالد حاجي.