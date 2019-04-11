برلمانية إيطالية: لتستعد إيطاليا دورها الريادي عالميا إزاء أزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نادت برلمانية إيطالية معارضة بأن تستعيد بلادها “الدور الريادي الذي كانت تلعبه عالميا”، تعليقاً على تصاعد الأزمة الليبية.

ودعت زعيمة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) في لجنة الدفاع بمجلس النواب، ماريا تريبودي، الى “الكف عن البقاء صامتين والانتظار متفرجين”، فـ”لتعد إيطاليا مرة أخرى للعب دور ريادي على الساحة الدولية”.

وتابعت البرلمانية المعارضة “نشهد منذ أسابيع، قصوراً ذاتياً من قبل الحكومة”، والتي “بعد أسابيع من المطالبات الملحة من جانب المعارضة، مثلت اليوم في مجلس النواب لتقديم تقرير عن إحدى القضايا الساخنة والحساسة على جدول أعمال سياستنا الخارجية”.

وتابعت “أعتقد أن أسلوب العمل هذا يلحق ضررًا خطيرًا بمكانتنا ومصالحنا الإستراتيجية”، لذا “فعلى إيطاليا إنطلاقا من الدور الذي لعبته دائمًا بين الشركاء الأوروـ أطلسيين أن تُطرح نفسها كدولة رائدة”.

وذكرت تريبودي أنه “بعد المؤتمر الفاشل في باليرمو، من الضروري الإقدام على إجراء دبلوماسي فعال متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة، لتعزيز الاستقرار في المنطقة”، واختتمت بالقول “الأمر الذي يعتمد عليه جزء كبير من أمننا القومي”.