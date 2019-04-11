صحيفة بلجيكية: فوز نتنياهو خبر سيء للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت صحيفة لوسوار البلجيكية أن فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الانتخابات التشريعية، سيكون سيئاً للديمقراطية الإسرائيلية ولحقوق الفلسطينيين في آن واحد.

ورأت الصحفية الناطقة بالفرنسية في مقالها الافتتاحي، أن الحكومة الجديدة التي سيشكلها نتنياهو ستكون أكثر تطرفاً وعنصرية من كل سابقاتها، بسبب تحالفه مع التيارات اليمينية المتشددة، ما سيقطع الطريق على التيارات المعتدلة.

ويشير هذا الأمر، برأي كاتب الافتتاحية، الى أن حكومة نتنياهو الجديدة ستكرس حل الدولة الواحدة، ما يعني تطبيق التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وفسر الكاتب كلامه عبر التذكير بالإعلانات الانتخابية لنتنياهو بشأن تسريع البناء الاستيطاني وضم مستوطنات الضفة الغربية، قائلا إن “كل هذا يجري برعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي تلوح بما يسمى صفقة القرن”. حسب تعبيره.

وبدا الكاتب شديد التشاؤم بشأن المستقبل، إذ أن صفقة القرن، كما بات يعرف من بعض التسريبات، ستضرب بعرض الحائط، قرارات الشرعية الدولية واتفاقية أوسلو وبالتالي بكل ما يتعلق بحل الدولتين.

واختتمت لوسوار مقالها بالتساؤل كيف سيستمر الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى إسرائيل كشريك يتمتع بالمصداقية، على الرغم من أنه متمرد قليلاً، فـ”من يجرؤ على القبول بحقيقة مفادها أن الأقنعة قد سقطت”، على حد قولها.