حكومة فلسطينية جديدة مساء السبت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – تؤدي حكومة فلسطينية جديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد اشتيه، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إن “الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس يوم السبت”. واشار الى انه سيجري الاعلان عن الحكومة قبل موعد أداء اليمين الدستورية.

وتصدر الحكومة بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس بسبب غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتنتهي الاحد مهلة الخمسة اسابيع الممنوحة بموجب القانون للمكلف بتشكيل الحكومة من اجل استكمال المشاورات والاعلان عن الحكومة.

وبموجب القانون فانه في حال عدم تشكيل الحكومة حتى الاحد فإنه يتم تكليف شخصية اخرى بتشكيل الحكومة.

وتضم الحكومة الفلسطينية 6 فصائل فلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية ابرزها حركة (فتح) التي تهيمن على الحكومة الجديدة.

وتخلف الحكومة الجديدة حكومة د.رامي الحمد الله التي تشكلت في العام 2013.