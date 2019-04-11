استبعاد مشاركة الولايات المتحدة في أستانا والقمة الرباعية مؤجلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد مصدر في السفارة الأمريكية في الأردن أن تُشارك الولايات المتحدة في الجولة المقبلة من اجتماعات أستانا المقبلة حول سورية، وشدد على أنها ستبقى على موقفها الداعم لنتائج مؤتمرات جنيف والقرار الأممي 2254.

ويأتي هذا التأكيد بعد أن رجّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تُشارك خمس دول جديدة في محادثات أستانا الخاصة بسورية، التي ستُعقد في 25 و26 الشهر الجاري.

وقال أردوغان أثناء عودته من موسكو إن خمس دول جديدة قد تنضم إلى محادثات أستانا المتعلقة بالتسوية السورية، وهي الأردن والعراق ولبنان وألمانيا والصين، وأعرب عن قناعته بأن القرارات التي سيتم التوصل إليها ستصبح أقوى على المستوى الدولي.

كما كشف عن مساع لعقد قمة رئاسية رباعية قريباً تجمع رؤساء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا من أجل بحث الوضع السوري، لكنّ مصادر دبلوماسية فرنسية نفت علمها بعقد مثل هذه القمة، وقالت إن المشاورات مستمرة بين هذه الدول لكن الأوضاع الحالية لا تستدعي عقد قمّة على مستوى الررؤساء، خاصة مع عدم وجود مستجدات في الموقف الروسي أو تراجع عن إصراره على المضي في الحل السوري فقط وفق نتائج اجتماعات أستانا وسوتشي.