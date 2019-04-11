حملة أممية لمحاربة الانتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع البرلمان الأوروبي اليوم في بروكسل حملة عالمية لحماية الأطفال في أماكن الصراعات.

وأطلقت هذه الحملة كل من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حماية الأطفال فيرجينيا غامبا، والبرلمانية الأوروبية آنا ماريا كوراتّزا بيلد (إيطاليا).

وتنطلق الحملة من الحاجة الملحة لوقف ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة، وكذلك لوقف كافة أنواع الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها الأطفال.

وتركز الحملة بالإضافة إلى محاربة ظاهرة تجنيد الأطفال، إلى التصدي لانتهاكات أخرى مثل القتل والتشويه والاختطاف والاغتصاب وغير من أشكال العنف الممارس على الأطفال.

وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال ووضع برامج لمنع إيذائهم.

وترى البرلمانية الأوروبية أن الدعم المقدم من بروكسل للأمم المتحدة لإطلاق هذه الحملة يدل على اهتمام المؤسسات الأوروبية بالعمل مع الأسرة الدولية لإنقاذ ملايين الأطفال في العالم ومنع الانتهاكات ضدهم.

وفي الإطار نفسه، أكدت فيرجينيا غامبا على أن “المؤسسات الأوروبية هي شريك رئيسي في مسألة محاربة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مختلف أنحاء العالم”.

وتهدف الحملة إلى ترجمة الاجماع الدولي حول أهمية حماية الأطفال، إلى أعمال ملموسة لتحصين وضع الأطفال بشكل مستدام.

وستستعى الحملة المستمرة لنهاية عام 2022، إلى ضمان وضع برامج لإعادة دمج الأطفال من ضحايا الانتهاكات، وذلك في ضوء قرار مجلس الأمن 2427.

وتلاحظ الأمم المتحدة حدوث تقدم طفيف في مختلف دول العالم على طريق احترام حقوق الأطفال حيث تم اطلاق سراح 500 طفل من عناصر جماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وتقول غامبا: “هذه التطورات الإيجابية، وتعتبر مثالاً بسيطاً على الثمار التي أدت لها جهودنا الجماعية”.

وترى الأمم المتحدة أن الدعم الفعال للمؤسسات الأوروبية لهذه الحملة يمكن أن يؤثر إيجابيا على إمكانيات تحقيق السلام ومستقبل مستدام في العالم.