كونتي: التصعيد في لبيبيا مصدر قلق كبير ولدي تواصل دائم مع السراج وحفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي على “إن التطورات الأخيرة في ليبيا وخاصة التصعيد العسكري تشكل مصدر قلق كبير لإيطاليا، كما يجب أن يكون كذلك لكل أوروبا والمجتمع الدولي بأسره”.

وأعلن كونتي مخاطبا مجلس النواب الايطالي، في جلسة إستماع عن التطورات في الازمة الليبية اليوم الخميس، أنه كان دائماً على إتصال “في هذه الأشهر والأيام وحتى في هذه الساعات مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والجنرال خليفة حفتر”.

وقال إن “دعمي لحكومة الوفاق الوطني سار في الأشهر الأخيرة يدا بيد مع إجراءات قوية نابعة من قناعة أخلاقية للبحث عن كل مساحة ممكنة للتفاهم السياسي مع الجهات الفاعلة الأخرى” في الساحة الليبية.

ورأى كونتي أن “تتابع الاشتباكات وزيادة الضحايا من القتلى والجرحى، الذين قدِرت أعدادهم بالمئات وكذلك النازحين ، تشير إلى خطورة حدوث أزمة إنسانية يجب تفاديها على وجه السرعة”. ورأى أن “حالة الطوارئ الإنسانية، مع ما يترتب عليها من تدفقات للهجرة وكذلك ظهور شبح الارهاب، كما اظهره الهجوم الاخير الذي قام به تنظيم داعش على بلدة الفقهاء، يتطلب العزم وسرعة التحرك”.