سيناتورة إيطالية: رسالة السرّاج لمجلس الأمن تدفع المجتمع الدولي لموقف عاجل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سيناتورة إيطالية إن “الرسالة التي بعثها (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز) السرّاج للرئيس الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تفرض ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي موقفا محدداً بشكل عاجل”.

وقد وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي كريستوف هيوسغن، عقب فشل المجلس بإصدار أي قرار بشأن التطورات في ليبيا واكتفائه باصدار بيانات اعلامية غير رئاسية رغم كل محاولات بريطانيا بالخصوص، وإشتراط روسيا مطالبة كل الأطراف بوقف إطلاق النار بدل فرض ذلك على الجيش فقط.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا)، ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، ستيفانيا كراكسي في مذكرة الخميس، أن “هذا لن يخدم فقط لتأكيد مصداقية وسلطة المجلس، التي غالباً ما تم دحضها والتشكيك”، بل “سيسهم أيضاً بتوضيح مواقف اللاعبين الدوليين الرئيسيين من خلال تطهير الساحة من تحزبات خطيرة لا تأبه لمصالح ليبيا أو لشعبها”.

وذكرت السيناتورة المعارضة أن “كل شيء يمكن اعتبار شرعيًا إلى حد ما، باستثناء الصمت والتصريحات السطحية”، مبينة أن “طلب السرّاج لإنهاء الحظر على الأسلحة، يمثل في هذا سياق الحرب الأهلية هذا، موضوعاً غير ثانوي يتطلب رداً قويا”. وخلصت الى القول “على هذا الصعيد، أنا مقتنعة بأن التوجه يجب أن يكون نحو نزع السلاح ومنع الإمدادات لقوات حفتر، وليس ملء البلاد بمزيد من الأسلحة”.

وقد قال السراج في رسالته إنه حذر مراراً وتكراراً من تطور الأوضاع في ليبيا إلى وضع يصعب السيطرة عليه، بسبب إصرار بعض الأطراف الليبية على البحث عن مصالح شخصية، غاضة النظر عن مصالح شعبها.

ودعا السراج مجلس الامن باسم حكومة الوفاق على ضرورة الوقوف بجدية وحسم في مواجهة أي طرف من الأطراف التي قال بأن سلوكها يشكل خطراً على العملية السياسية السلمية وعلى حياة المدنيين وممتلكاتهم.