البابا ينحني أمام قادة جنوب السودان: ابقوا على السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس مخاطبا زعماء جنوب السودان، “إليكم أنتم الثلاثة الذين وقعّتم اتفاقية السلام، أطلب منكم كأخ: ابقوا على السلام”.

وأضاف البابا “أطلب منكم من القلب، لنمضِ قدماً، ستكون هناك مشاكل عديدة، لكن لا تخافوا. يجب أن نواصل حل المشكلات”.

وأشار بيرغوليو الى أن “هناك عملية قد بدأت، ويجب أن تنتهي بشكل جيد. ستكون هناك صراعات بينكم، لكن لتظل داخل المكتب”، أما “أمام الناس، كونوا يداً بيد، وهكذا من مواطنين بسطاء ستكونون آباء للأمم”.

وخلص البابا الى القول “دعوني أطلب منكم ذلك من القلب، بأعمق المشاعر”. وبعد هذه الكلمات، ركع بيرغوليو لتقبيل أقدام قادة جنوب السودان كعلامة للأمل في الدولة الجديدة.