موغيريني تدعو، باسم الاتحاد الأوروبي لوقف التصعيد في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في الهجوم الذي شنه “الجيش الوطني الليبي” على طرابلس ومحيطها، تهديداً مباشراً للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأوضحت، في بيان صدر عن مكتبها ليل أمس باسم التكتل الموحد، أن التصعيد العسكري في محيط العاصمة الليبية يعرض المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون للخطر.

وحذرت موغيريني من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد على ليبيا والمنطقة بكاملها، خاصة لجهة تصاعد التهديد الإرهابي.

وجاء في البيان: “يدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكري، وإلى سحب قوات الجيش الوطني وتلك المتحالفة معها”.

ويتعين على الأطراف المتحاربة، برأي المسؤولة الأوربية، احترام القانون الدولي الإنساني وتحييد المدنيين، مشددة على ضرورة محاسبة من ينتهكونه,

كما ناشد الاتحاد في البيان الصادر عن موغيريني، كافة الأطراف الدولية والإقليمية ممارسة نفوذها على المتحاربين، والتحرك باتجاه حل سياسي، “إذ لا يوجد حل سياسي للأزمة”، حسب البيان.

وفي سياق متصل، عبرت المسؤولة الأوروبية عن شعور الأوروبيين بـ”القلق” من تورط عناصر “إرهابية وإجرامية” في القتال، بما في ذلك أفراد أدرجهم مجلس الأمن الدولي على لوائح عقوباته.

وطالب البيان الأطراف الليبية بالانفصال عن هذه العناصر.

ويقدر الأوروبيون أن الظروف الحالية كانت تحتم على المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة تأجيل المؤتمر الوطني الجامع، مذكرين باستعدادهم للاستمرار في دعم عمل المنظمة الدولية لتحقيق انتقال سلمي لمصلحة جميع الليبيين.

وذكر معدو البيان أخيراً بالمرجعيات التي توافق عليها الليبيون في مؤتمرات باريس في آيار/مايو 2018 وباليرمو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وكذلك في أبوظبي في شباط/فبراير من هذا العام.