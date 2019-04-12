موغيريني تدعو لتسليم السلطة بالسودان لحكومة مدنية انتقالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى احترام إرادة الشعب السوداني، وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

وأشارت في بيان لها بشأن التطورات الأخيرة في السودان، أن الشعب في هذا البلد ظل لأشهر يدعو للتغيير بشكل سلمي وبكل عزم.

ويتطابق موقف الاتحاد الأوروبي، حسب موغيريني، مع مضمون البيان الصادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والذي يؤكد أن المجلس العسكري لا يقدم إجابات للشعب.

وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي قد اعتبرت أن المجلس العسكري في السودان ينتهك ميثاق الاتحاد الأفريقي.

أما موغيريني فقد مضت تقول: “إن العملية السياسية الشاملة والصادقة هي وحدها الطريق المؤدية على تلبية تطلعات الشعب السوداني”.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يحتاجها السودان تمر عبر العملية السياسية، فـ”لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تسليم سريع لحكومة مدنية انتقالية”، على حد تعبير موغيريني.

وشددت المسؤولة الأوروبية في بيانها على ضرورة أن تمارس جميع الأطراف السودانية أقصى درجات ضبط النفس.