النتائج النهائية للانتخابات الاسرائيلية تظهر فوز نتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الاسرائيلية فوز حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو بفارق مفعد واحد على منافسه حزب (أزرق أبيض) بزعامة الرئيس السابق لأركان الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس.

ووفقا للنتائج، التي اعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات، فقد حصل (الليكود) على 36 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، فيما حصل “أزرق أبيض” على 35 مقعدا.

كما تشير النتائج الى تواصل إنحسار قوة معسكر الوسط واليسار حيث حصل حزب (العمل) على 6 مقاعد وحزب (ميرتس) على 4 مقاعد.

ورجحت مصادر في حزب (العمل) استقالة رئيس الحزب أفي غاباي بعد هذه النتائج فيما برزت اصوات تدعو الى الاندماج مغ حزب (ميرتس)

كما اشارت النتائج الى تراجع تمثيل النواب العرب من 13 مقعدا في الكنيست الحالي الى 10 مقاعد في الدورة التشريعية الجديدة.

وخلافا لإنتخابات عام 2015 حينما خاضت الاحزاب العربية بقائمة مشتركة، فإن تحالف القائمة العربية للتغيير برئاسة احمد طيبي والجبهة الديمقراطية للسلام برئاسة ايمن عودة حصل على 6 مقاعد فيما حصل تحالف القائمة الموحدة (الحركة الاسلامية) والتجمع الوطني الديمقراطي على 4 مقاعد.

ومقابل انحسار قوة اليسار والوسط وتراجع التمثيل العربي فقد واصل اليمين الاسرائيلي التقدم والهيمنة على اكثر من نصف الكنيست، حيث نال حزب (شاس) 8 مقاعد وحزب (يهودوت هتوراه) على 7 مقاعد وفاز حزب (تحالف اليمين) بـ5 مقاعد و(اسرائيل بيتنا) بـ5 مقاعد وحزب (كلنا) بـ4 مقاعد.

وينتظر ان يكلف الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين في الأيام القليلة المقبلة نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ويسعى نتنياهو الى حكومة يمين تضم جميع أحزاب اليمين الاسرائيلي لتكون بقوة 65 عضوا داخل الكنيست.