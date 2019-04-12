صحيفة إيطالية: حفتر أرسل وفداً لباريس للموافقة للهجوم على طرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية عن زيارة تمت الاسبوع الماضي لمبعوثين من الجنرال الليبي خليفة حفتر إلى باريس على متن طائرة فالكون في مهمة للحصول على موافقة فرنسية بشأن الهجوم على طرابلس.

وقالت الصحيفة في نسخة اليوم الجمعة إنها أستقت معلوماتها بمتابعة مسار الطائرة عبر موقع (فلايت رادار) وتلقت لاحقا تأكيدات بشأنها من مصدر دبلوماسي في الإليزيه.

وحسب (لا ريبوبليكا)، فإن الوفد على نفس الطائرة زار روما يوم الاثنين الماضي لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بشأن هدنة محتملة. وذكرت أن مبعوثي الجنرال حفتر كانوا في باريس بعد ساعات قليلة من الإعلان عن بدء الهجوم على طرابلس وأن طائرتهم غادرت مطار أورلي قبل فجر الجمعة متجهة إلى بنغازي.

كما نقلت نقلت الصحيفة عما وصفتها بـ”الأوساط الليبية الباريسية”، أن نجل الجنرال حفتر، صدام، كان ضمن الوفد الزائر.

جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية قد نفت في وقت سابق علمها المسبق بمخطط الهجوم على طرابلس وعدم وجود أية “أجندة خفية” لديها في ليبيا.