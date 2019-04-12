الاتحاد الأوروبي يفعَل آلية الحماية المدنية لمساعدة ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة له لمساعدة المتضررين من الفيضانات في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية من أيران.

وأشارت المفوضية إلى أن تفعيل هذه الآلية جاء بناء عل طلب من الحكومة الإيرانية، ما يُشكل إضافة على مجموعة مساعدات أوروبية قُدمت سابقاً من قبل بروكسل لصالح ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.

وتعنى آلية الحماية المدنية بتنسيق المساعدات العينية المقدمة من قبل الدول لضحايا الفيضانات.

وتتضمن هذه المساعدات أدوات طهي ومضخات مياه وبطانيات وخيم مقاومة للمياه، و”سيتم تسليم كل المواد لمستحقيها خلال الأيام القادمة”، وفق مفوضية شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات

وشاركت دول مثل فرنسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في تقديم هذه المساعدات لإيران عبر آلية الحماية المدنية.

كما ستضع آلية الحماية المدنية خدمة رسم الخرائط عبر الأقمار الصناعية الأوروبية (خدمة كوبرنيكوس) بتصرف السلطات الإيرانية لتوفير معلومات مفصلة عن المناطق المتضررة,

وكان الاتحاد الأوروبي، حسب مفوض شؤون المساعدات الإنسانية، كريستوس ستايليانيدس، قد أعلن الأسبوع الماضي عن تقديم مبلغ يصل إلى 1,2 مليون يوور لتلبية الاحتياجات الطارئة لضحايا الفيضانات في ايران.