وزير داخلية إيطالي سابق: الحكومة تحركت في ليبيا كـ”الفيل في متجر الخزف”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الداخلية السابق، القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، ماركو مينيتي تحرك حكومة الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-الرابطة) الحالية تجاه التصعيد العسكري الراهن في ليبيا بـ”الفيل في متجر الخزف الصيني”.

وقال مينيتي، في مقابلة مع إذاعة إيطالية الجمعة “هناك شيء عميق للغاية تحرك في ليبيا ولم نلحظ ذلك”، في إشارة إلى هجوم “الجيش الوطني الليبي” على العاصمة طرابلس.

وأبدى وزير الداخلية السابق حذرا شديداً للغاية بشأن أي تدخل محتمل من جانب المجتمع الدولي، وقال “يجب تقييم تدخل المجتمع الدولي في ليبيا بعناية. الخطر هو أن تتحد جميع الفصائل التي تتقاتل فيما بينها اليوم لمحاربة الخصم الخارجي”.

كما حذر مينيتي من خطورة أن تصبح ليبيا “ملجأ لمقاتلي داعش الهاربين” بعد خسارة التنظيم الارهابي لجميع أراضيه في سورية.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، رأي مينيتي أن سياسة الحكومة الايطالية، خاصة تلك لوزير الداخلية ماتيو سالفيني “ارتكبت خطأً فادحاً في إثارة موضوع الهجرة كعنصر خلاف في أوروبا. وهذا زاد من انعدام الثقة وأصبحت إيطاليا معزولة أوروبياً”.