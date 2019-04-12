المفوضية الأوروبية: المساعدات المقدمة للاجئين في تركيا تجربة ناجحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت المفوضية الأوروبية أن برنامج المساعدات الأوروبية لصالح اللاجئين السوريين في تركيا قد أعطى نتائج جيدة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انطلاقه.

جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث الصادر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي حول برنامج المساعدات المقدمة للاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم.

ويظهر التقرير أن البرنامج ساعد 1.5 مليون لاجئ على تلبية احتياجاتهم الأولية عبر تحويلات مالية شهرية، وقدم كذلك 5 ملايين معاينة طبية، بينما استفاد بفضله 470 ألف طفل من فرص التعليم.

ووصفت المفوضية بـ”الجوهرية” المساعدات التي قدمتها بفضل هذا البرنامج للاجئين السوريين في تركيا.

وحول هذا الأمر، حرص المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هان، على التأكيد أن الاتحاد الأوروبي قد احترم التزاماته بالكامل، مبينا أنه “خصصنا 6 مليار يورو، ونحرص على مواصلة ما بدأنا به”، حسب كلامه.

وأكد المفوض الأوروبي أن بروكسل تعمل أيضاً على دعم المجموعات المضيفة للاجئين والمؤسسات التركية لضمان استمرارية المساعدات.

وذكر التقرير أن عمل البرنامج قد شهد تسارعاً ملحوظاً منذ عام 2018. وأنه منذ عام 2016، ساهم برنامج المساعدات في تمويل 48 مشروعا في مجالات المساعدات الإنسانية والخدمات التربوية والصحية والدعم الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار التقرير الى أن الاتحاد صرف فعلياً حتى اليوم حوالي 2 مليار يورو من المبلغ المقرر.

وقد ساعد البرنامج كذلك، دائماً حسب التقرير حوالي 400 ألف طالب سوري على الالتحاق بدورات تعليم اللغة التركية، واستفاد 43 ألف منهم من دروس تكميلية لمساعدتهم على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بينما استفاد 19 ألف من السوريين من برامج تأهيل وتدريب مهنيين.

وأوضح التقرير أن 69% من العاملين في برامج الخدمات الصحية الممولة أوروبياً في تركيا والموجهة للاجئين هم من السوريين أنفسهم.

وأكدت بروكسل أن عملية تحرير الدفعة الثانية من المبلغ المقرر، أي 3 مليارات من أصل 6 مليارات، تسير بشكل جيد، إذ تم نهاية العام الماضي توقيع عقد بقيمة 400 مليون يورو لاستمرار خدمات التعليم للأطفال السوريين.

وأشار التقرير إلى أن عملية استدراج العروض لا تزال مستمرة لضمان ديمومة مشاريع التنمية الاجتماعية – الاقتصادية الخاصة باللاجئين السوريين ومن يستضيفهم في تركيا.