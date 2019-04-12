مشاورات الرئيس الاسرائيلي الإثنين لتحديد المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – يبدأ الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، الإثنين، مشاورات مع كل الأحزاب الاسرائيلية لتحديد الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب الرئيس الاسرائيلي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “وفقًا للعرف، سيلتقي الرئيس بالأحزاب، ويستمع إلى توصياتهم، وفي نهاية جولة المشاورات مع جميع الأحزاب، سيعلن عضو الكنيست الذي كلف بمهمة تشكيل الحكومة”.

وأضاف بيان المكتب أنه “بمجرد تكليف الرئيس لعضو الكنيست بتشكيل حكومة، وفقًا للقانون الأساسي: الحكومة، فإن أمام هذا الشخص 28 يومًا لتشكيل حكومة جديدة لإسرائيل. إذا لزم الأمر، يمكن للرئيس تخصيص ما يصل إلى 14 يومًا إضافيًا”.

ومن شبه المؤكد ان يكلف ريفلين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

هذا وقد أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الاسرائيلية فوز حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقعد واحد على منافسه حزب “أزرق أبيض” بزعامة الرئيس السابق لأركان الجيش الاسرائيلي بيني غانتس.

ووفقا للنتائج التي اعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات، فقد حصل “الليكود” على 36 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا فيما حصل “أزرق أبيض” على 35 مقعدا.

كما تشير النتائج الى تواصل إنحسار قوة معسكر الوسط واليسار حيث حصل حزب “العمل” على 6 مقاعد وحزب “ميرتس” على 4 مقاعد.