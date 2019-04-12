اتحاد نفطي دولي: ارتفاع قوي لأسعار النفط إن لم يتغير الوضع الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال اتحاد نفطي دولي “إنها مسألة بضعة أسابيع إن لم يكن بضعة أيام”، فـ”إذا لم يتغير الوضع في ليبيا، ستكون هناك زيادة حادة في أسعار النفط الخام، ربما تكون طويلة الأجل، مما يسبب اضطراب أسواق الأسهم الدولية ومشغلي السوق”.

وتعليقا على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الليبية (Noc) مصطفى صُنع الله، بشأن التهديدات التي تلوح في الأفق بسبب صادرات النفط والغاز الليبية، أضاف رئيس فرع إيطاليا للاتحاد الدولي لقطاع النفط (FEDERPETROLI) ميكيلي مارسيليا، أن “منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستجد نفسها هذه المرة في صعوبة بالفعل على صعيد إدارة حصص الإنتاج”، وذلك ” بسبب أحداث فنزويلا”.

وخلص مارسيليا الى القول إن “تراجع الأسعار في الأيام الأخيرة ببضع نقاط لخام برنت وأسعار النفط اليومية، هي مجرد تكهنات صغيرة في السوق تنتظر موجة تصاعدية”.

يذكر أن (FEDERPETROLI) هو اتحاد نفطي مستقل يجمع الشركات العاملة في قطاع الطاقة.